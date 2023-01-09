https://news.day.az/society/1526938.html Отложен ряд межрайонных автобусных рейсов - госагентство Азербайджана
Отложен ряд межрайонных автобусных рейсов - госагентство Азербайджана
Из-за погодных условий отложены автобусные рейсы в Габалу, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гусар, Хачмаз, Гедабек.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, в настоящее время наблюдается снижение пассажирского спроса на эти рейсы из Баку.
"Перевозчики заранее были предупреждены о подготовке транспорта к зимнему сезону и необходимости принятия для этого необходимых мер. Кроме того, соответствующие поручения даны региональным автовокзальным комплексам, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах", - добавили в агентстве.
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