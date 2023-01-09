Отложен ряд межрайонных автобусных рейсов

Из-за погодных условий отложены автобусные рейсы в Габалу, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гусар, Хачмаз, Гедабек.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, в настоящее время наблюдается снижение пассажирского спроса на эти рейсы из Баку.

"Перевозчики заранее были предупреждены о подготовке транспорта к зимнему сезону и необходимости принятия для этого необходимых мер. Кроме того, соответствующие поручения даны региональным автовокзальным комплексам, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах", - добавили в агентстве.