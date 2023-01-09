https://news.day.az/society/1526946.html Агентство Азербайджана проведет вакцинацию диких животных от бешенства
Агентство Азербайджана проведет вакцинацию диких животных от бешенства
Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с соответствующими органами проведет вакцинацию диких животных от бешенства.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Агентстве.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре