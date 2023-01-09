Агентство Азербайджана проведет вакцинацию диких животных от бешенства
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Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с соответствующими органами проведет вакцинацию диких животных от бешенства.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Агентстве.

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