Ограничений движения на дорогах нет

Ограничений движения на дорогах республики нет. Для передвижения спецтехники по расчистке дорог на определенный период движение на некоторых дорогах временно приостанавливается и возобновляется за короткое время.

Об этом сказал в понедельник Day.Az начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана майор полиции Ровшан Тагиев.

"Движение транспорта не ограничено полностью ни на одной из автомагистралей. В некоторых направлениях в целях безопасности транспортные средства, в том числе грузовики и автобусы, не имеющие сезонных шин, перенаправляются на альтернативные дороги. В таких случаях патрульные машины сопровождают эти транспортные средства до более безопасной части дороги", - сказал он.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2° мороза. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.