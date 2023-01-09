Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало информацию о ДТП в Лянкяране, в котором погибли 2 человека.

Как сообщили Day.Az в МВД, в селе Ашла Лянкяранского района автомобиль "Нива", за рулем которого находился житель района Ильгар Байрамов, упал в реку. В результате водитель и его пассажир Ш.Мирзоев скончались от полученных травм.

По факту проводится расследование.