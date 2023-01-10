https://news.day.az/society/1526996.html В бакинском метро умер пассажир
В бакинском метро умер пассажир
Сегодня в 7:45 на станции метро "20 января" из-за ухудшения самочувствия из поезда был высажен пассажир в возрасте около 60 лет.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен".
Пассажиру была немедленно оказана первая помощь, вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на все усилия скорой медицинской помощи, пассажир скончался.
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