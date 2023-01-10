https://news.day.az/society/1527038.html В Мингячевире водители устроили драку - есть раненый
В Мингячевире водители устроили драку - есть раненый
В Мингячевире водители устроили драку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Фаиг Мамедов 1971 года рождения поссорился с Эльвином Пашаевым 1995 года рождения из-за отказа уступить дорогу.
В ходе конфликта Фаиг Мамедов нанес топором травмы Эльвину Пашаеву.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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