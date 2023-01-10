Госагентство о текущей ситуации на автодорогах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало состояние автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в настоящее время на территории по всей протяженности автомобильной дороги "Zəfər Yolu" нет осадков, зафиксирована температура 7-8 ºС морозы. Ведутся работы по очищению дороги от снега с целью предотвращения ее обледенения, обеспечено движение транспортных средств.

В районе автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису ведутся работы по очистке дорожного покрытия от снега. По мере подъема на высоту в направлении Омарского перевала фиксируются морозы до 8-13 ºС. Приняты соответствующие меры для предотвращения обледенения дорожного покрытия.

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