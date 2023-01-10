За последние два дня в Баку произошло 50 ДТП

За последние два дня из-за снежной погоды в Баку произошло 50 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом, сказал во вторник Day.Az главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, за вчерашний день в Баку произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, а сегодня утром - 15. Автомобили получили повреждения, смертельных случаев в результате инцидентов не зафиксировано.