Азербайджанцы получили "почетное гражданство" Черногории

Власти Черногории опубликовали имена свыше 1 тыс. иностранцев, которые получили "почетное гражданство" республики в период с 2008 по 2022 год. Об этом сообщило национальное телевидение RTCG, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, в списках есть граждане из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и из ряда других стран.

В публикации указали, что основной части получателей экономического гражданства "золотой паспорт" был выдан по запросу бывшего премьера Черногории Здравко Кривокапича.

Программа "экономического гражданства" была запущена в Черногории в 2019 году. Тогда власти рассчитывали реализовать около 2 тыс. паспортов, получив с этого €4,8 млрд. Но желающих приобрести гражданство страны было очень мало, а власти Евросоюза многократно требовали закрыть эту программу.