В Баку арестован водитель-наркоман

8 января около 14 часов на территории поселка Гобустан Гарадагского района Баку сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции был задержан автомобиль марки Mercedes.

Как сообщили во вторник Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции Баку, сотрудниками полиции было установлено, что водитель автомобиля, житель Бардинского района Шамхал Гасымов находился под воздействием наркотических средств, в отношении него был составлен протокол по статьям 342.9, 327.3, 334.3 и 511 Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд.

Согласно решению Гарадагского районного суда Гасымов был арестован в административном порядке на 20 суток.