https://news.day.az/society/1527072.html В Геранбое три члена одной семьи отравились угарным газом
В Геранбое три члена одной семьи отравились угарным газом
В Геранбойском районе зафиксирован факт отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители села Гаджаллы Асиф Дадашев (1972 г.р.), Шафига Дадашева (1976 г.р.) и Кямиль Дадашев (1994 г.р.) были госпитализированы с диагнозом отравление.
Сообщается, что их состояние оценивается как нормальное.
Согласно информации, члены семьи отравились угарным газом в собственном доме.
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