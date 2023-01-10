В Геранбое три члена одной семьи отравились угарным газом

В Геранбойском районе зафиксирован факт отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители села Гаджаллы Асиф Дадашев (1972 г.р.), Шафига Дадашева (1976 г.р.) и Кямиль Дадашев (1994 г.р.) были госпитализированы с диагнозом отравление.

Сообщается, что их состояние оценивается как нормальное.

Согласно информации, члены семьи отравились угарным газом в собственном доме.