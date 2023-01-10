https://news.day.az/society/1527079.html Установлена личность мужчины, скончавшегося в бакинском метро
Установлена личность мужчины, скончавшегося в бакинском метро
Установлена личность человека, скончавшегося сегодня утром в бакинском метро.
Об этом во вторник Day.Az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, пассажиру из-за ухудшения самочувствия была оказана первая помощь, вызвана бригада скорой помощи, но несмотря на усилия врачей, пассажир Хагани Гусейнов, 1965 года рождения, скончался.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре