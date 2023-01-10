Установлена личность мужчины, скончавшегося в бакинском метро

Установлена личность человека, скончавшегося сегодня утром в бакинском метро.

Об этом во вторник Day.Az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.​

По его словам, пассажиру из-за ухудшения самочувствия была оказана первая помощь, вызвана бригада скорой помощи, но несмотря на усилия врачей, пассажир Хагани Гусейнов, 1965 года рождения, скончался.