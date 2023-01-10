Этим водителям грозит штраф

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей, обрызгивающих на дороге пешеходов.

Как сообщил во вторник Day.Az начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана майор полиции Ровшан Тагиев, в случае выявления таких водителей в отношении них будут применяться меры административного взыскания по статье 342.1.5 Кодекса об Административных правонарушениях.

"Не следует забывать, что преднамеренное обрызгивание во время движения на дорогах пешеходов, здания и другие транспортные средства водой или грязью не только неэтично, но и влечет административную ответственность. Помимо того, что неблагоприятные погодные условия создают ряд трудностей для пешеходов, мы также призываем их ответственно отнестись к безопасности, рекомендуем не торопиться и переходить дорогу, убедившись, что на дороге нет машин", - сказал он.