https://news.day.az/society/1527102.html МЧС примет меры в отношении объектов, построенных в охранной зоне газопровода - ФОТО - ВИДЕО
МЧС примет меры в отношении объектов, построенных в охранной зоне газопровода - ФОТО - ВИДЕО
В ходе мониторинга, проведенного на улице Чингиза Мустафаева в поселке Бузовна Хазарского района города Баку, на расстоянии 1-6 метров от линии газа диаметром 200 и 500 мм обнаружены недостроенные частные дома, а также строящиеся объекты.
Как сообщили во вторник Day.Az в МЧС Азербайджана, строительные работы проводились без соответствующих документов, с грубым нарушением и без соблюдения нормативного расстояния.
По выявленным фактам Государственная служба пожарного надзора МЧС направила официальные обращения.
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