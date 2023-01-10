https://news.day.az/society/1527120.html Против заведующей детским садом возбуждено уголовное дело
Против заведующей детским садом возбуждено уголовное дело
В Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом, которая собирала деньги с родителей.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в прокуратуре Ясамальского района города Баку.
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