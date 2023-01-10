Против заведующей детским садом возбуждено уголовное дело

В Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом, которая собирала деньги с родителей.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в прокуратуре Ясамальского района города Баку.

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