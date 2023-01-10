Непогода не повлияла на работу наземных станций бакинского метро
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9 января из-за нестабильной погоды на территории Азербайджана проблем с электродепо и наземными станциями Бакинского метрополитена не возникало.

Об этом во вторник Day.Az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.​

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