https://news.day.az/society/1527121.html Непогода не повлияла на работу наземных станций бакинского метро
Непогода не повлияла на работу наземных станций бакинского метро
9 января из-за нестабильной погоды на территории Азербайджана проблем с электродепо и наземными станциями Бакинского метрополитена не возникало.
Об этом во вторник Day.Az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
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