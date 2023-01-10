https://news.day.az/society/1527152.html В Загатале сгорели 300 цыплят
В Загатале сгорели 300 цыплят
В Загатальском районе произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, возгорание возникло ночью в подсобном строении, принадлежащем жителю села Ашагы Тала Рамину Гейдарову.
На место происшествия были направлены пожарная техника и живая сила.
В результате инцидента сгорело 15 кв.м подсобной постройки общей площадью 150 кв.м и 300 цыплят. Остальная его часть и близлежащие постройки были защищены от огня.
Причина пожара выясняется.
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