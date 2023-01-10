В Загатале сгорели 300 цыплят

В Загатальском районе произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, возгорание возникло ночью в подсобном строении, принадлежащем жителю села Ашагы Тала Рамину Гейдарову.

На место происшествия были направлены пожарная техника и живая сила.

В результате инцидента сгорело 15 кв.м подсобной постройки общей площадью 150 кв.м и 300 цыплят. Остальная его часть и близлежащие постройки были защищены от огня.

Причина пожара выясняется.