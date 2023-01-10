https://news.day.az/society/1527171.html Возбуждены уголовные дела за незаконную вырубку деревьев в 4 районах Азербайджана
Возбуждены уголовные дела за незаконную вырубку деревьев в 4 районах Азербайджана
Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование по фактам незаконной вырубки деревьев в четырех районах страны.
Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, были расследованы факты незаконной вырубки 398 деревьев на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории Агдама, Балакена, Гусара и Агсу. В результате этих незаконных действий был нанесен ущерб на общую сумму более 68 тысяч манатов.
В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела с их направлением в соответствующие следственные органы.
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