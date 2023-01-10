Назначен новый советник исполнительного директора
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Приказом исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова Парвин Акберов назначен советником исполнительного директора.

Как сообщили во вторник Day.Az в TƏBİB, до данного назначения он занимал должность директора Научно-исследовательского института медицинской реабилитации.

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