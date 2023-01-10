https://news.day.az/society/1527179.html Генпрокуратура проводит операцию в Агдамском музыкальном колледже
Генпрокуратура проводит операцию в Агдамском музыкальном колледже
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводят операцию в Агдамском музыкальном колледже в селе Гузанлы Агдамского района.
Данный факт подтвердили Day.Az во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
Было отмечено, что общественности будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре