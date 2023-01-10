Генпрокуратура проводит операцию в Агдамском музыкальном колледже
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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводят операцию в Агдамском музыкальном колледже в селе Гузанлы Агдамского района.

Данный факт подтвердили Day.Az во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что общественности будет предоставлена дополнительная информация.