В Баку автобус сбил школьника
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В Баку автобус сбил школьника.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 10 января около 16:30 в поселке Ахмедли Хатаинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Пассажирский автобус номер 44 марки Daewoo сбил 10-летнего школьника. Ребенок скончался на месте происшествия.

Ведется расследование.