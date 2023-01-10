https://news.day.az/society/1527244.html В Баку автобус сбил школьника - ВИДЕО
В Баку автобус сбил школьника - ВИДЕО
В Баку автобус сбил школьника.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 10 января около 16:30 в поселке Ахмедли Хатаинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Пассажирский автобус номер 44 марки Daewoo сбил 10-летнего школьника. Ребенок скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.
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