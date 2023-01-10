В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, 12 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 993 факта заражения коронавирусной инфекцией. 816 434 человека вылечились, 10 027 скончались, число активных больных - 532.

За прошедшие сутки проведен 2 503 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 447 795 тестов.