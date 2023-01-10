https://news.day.az/society/1527255.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, 12 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
4 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 993 факта заражения коронавирусной инфекцией. 816 434 человека вылечились, 10 027 скончались, число активных больных - 532.
За прошедшие сутки проведен 2 503 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 447 795 тестов.
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