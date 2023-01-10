Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 459 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 246, вторую дозу получили 59 человек, "бустерную" дозу - 127 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 27.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 935 633, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 398 874, вторую дозу получили 4 876 005, "бустерную" дозу - 3 395 938 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 264 816 человек.