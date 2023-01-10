https://news.day.az/society/1527368.html В грузовом поезде, следовавшем в направлении Бейлаган-Дашбурун, произошел пожар
В грузовом поезде, следовавшем в направлении Бейлаган-Дашбурун, произошел пожар
Сгорели деревянные шпалы на площади 300 м² в одном из вагонов грузового поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" из 8 вагонов, следовавшего в направлении Бейлаган-Дашбур.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, тепловоз и другие вагоны были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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