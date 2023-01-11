На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
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Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Круговая развязка у станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";

7. Улица Микаила Алиева, в направлении станции метро "Кероглу".