На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Круговая развязка у станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
7. Улица Микаила Алиева, в направлении станции метро "Кероглу".
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