Этим лицам будут выплачиваться дополнительные пособия

С января 2023 года вступили в силу новые изменения в Трудовой кодекс Азербайджана, которые предусматривают введение стимулирующих механизмов, а также льгот для работодателей и тех, кто будет жить и работать на освобожденных от оккупации территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что, согласно изменениям, в Трудовой кодекс было добавлено понятие "специалист, работающий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

"В эту категорию будут включены работники, окончившие профессиональное, среднее специальное и высшее учебное заведение, и имеющие за последние 5 лет стаж работы не менее 2 лет, и работающие на основании трудового договора на освобожденных территориях Азербайджана.

Эти граждане смогут получать единовременное пособие в размере 600 манатов один раз в год, помимо надбавок к своей месячной должностной зарплате. Они также будут иметь право на пять дополнительных дней отпуска каждый год.

Взносы на социальное страхование, выплачиваемые работникам, работающим на освобожденных от оккупации территориях, не относящихся к нефтегазовым отраслям негосударственного сектора, будут полностью субсидироваться государством до 2026 года. То есть эти выплаты возьмет на себя государство. В течение 3 лет, начиная с 2026 года, процент субсидий составит 80,0 процентов, в следующие 3 года - 60,0 процентов и, соответственно, далее - 40,0 процента",

Процент субсидии составит 80 процентов в течение 3 лет, начиная с 2026 года, 60 процентов в течение последующих 3 лет, а затем 40 процентов", - сказал Байрамов.

Он отметил, что индивидуальные предприниматели, семейные хозяйства, владельцы земельных долей и др. будут субсидироваться полностью за счет средств государственного бюджета в течение 10 лет.

"Согласно новым изменениям, уплаченные взносы на социальное страхование будут возвращены им из государственного бюджета, а накопление пенсионного капитала на индивидуальных счетах работников, их стаж социального страхования будет продолжаться.

Таким образом, наши граждане, работающие на освобожденных от оккупации территориях, теперь имеют право на начисление надбавки к заработной плате, получение единовременного пособия в размере 600 манатов. Субсидирование взносов на социальное страхование также позволит повысить их заработную плату", - добавил он.