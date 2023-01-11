https://news.day.az/society/1527445.html Пожар в доме на Абшероне - ФОТО
Пожар в доме на Абшероне - ФОТО
На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о пожаре на крыше шестиэтажного жилого дома в селе Мамедли Абшеронского района.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС.
В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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