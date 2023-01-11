Пожар в доме на Абшероне

На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о пожаре на крыше шестиэтажного жилого дома в селе Мамедли Абшеронского района.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС.

В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.

Будет предоставлена дополнительная информация.