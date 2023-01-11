В Азербайджане дети отравились препаратом против вшей
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Малолетние жители села Дондар Гушчу Товузского района Адам (2019 г.р.) и Руфат (2021 г.р.) Алиевы были госпитализированы с диагнозом отравление, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Детям была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Согласно информации, малолетние братья по халатности родителей выпили педикулицидный (против вшей) препарат.