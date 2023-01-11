Ожидается ли новая волна коронавируса в Азербайджане?

В 29 странах мира обнаружен новый штамм коронавируса. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил, что в 2023 году можно будет положить конец пандемии COVID-19. Однако текущая эпидемиологическая ситуация вызывает тревогу - в некоторых регионах стремительно растет распространение вируса.

Ожидается ли в Азербайджане новая волна коронавируса?

Отвечая в среду на вопросы Trend, руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев сказал, что на фоне стремительного распространения в некоторых странах новых штаммов коронавируса, в Азербайджане наблюдается частые случаи заболевания среди населения, передает Day.Az.

"Однако заболевание, распространяющееся среди населения Азербайджана, нельзя связать с COVID-19. Следует иметь в виду, что в зимние месяцы распространяется не только коронавирус, но и другие вирусы. Существуют диагностические тесты, чтобы узнать, является ли распространяющийся в Азербайджане вирус COVID-19 или гриппом.

Но будь то грипп или коронавирус, лечение и профилактические меры против них одинаковы. От этого заболевания можно защититься путем вакцинации и здорового питания. Люди, которые уже больны, должны воздержаться от приема ненужных лекарств, необходимо пить много жидкости и пройти обследование у врача",- добавил он.

Как сообщил в среду Trend инфекционист Мардан Алиев, обнаружение новых штаммов вряд ли вызовет новую волну коронавируса.

"В первые годы пандемии это было возможно, однако на данный момент ситуация иная. В некоторых странах все еще есть проблемы с коронавирусом. Потому что у них не сформирован коллективный иммунитет. В нашей стране тоже может быть некоторое увеличение статистики заражения, но речь не о серьезных цифрах", -сказал он.

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов также отметил, что в настоящее время в Азербайджане нет подтверждения распространения штамма Омикрон XBB 1.5.

"Хотя этот вариант вируса вызывает в основном легкие, неосложненные случаи заболевания, мы рекомендуем проявлять осторожность, особенно пожилым людям, а также тем кто не имеет иммунитета к коронавирусу или имеют ослабленный по разным причинам иммунитет, включая граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что в последнее время в большинстве стран мира наблюдается снижение числа новых случаев инфицирования и смертности, международные эксперты по-прежнему считают, что угроза пандемии не исчезла полностью. Основная причина заключается в том, что вирус постоянно мутирует и меняется, то есть приобретает характеристики, отличные от предыдущих штаммов.

Поскольку в разных странах установились разные уровни иммунизации против вируса, трудно предсказать, вызовет ли этот вариант новую волну заболевания во всех странах. Возможно мы будем наблюдать это в странах с низким массовым иммунитетом",- сказал он.