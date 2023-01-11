https://news.day.az/society/1527491.html В настоящее время в приютах размещено 50 человек - Агентство
В настоящее время в приютах размещено 50 человек - Агентство
С начала 2023 в отдел социальной реабилитации для лиц старше 18 лет без определенного места жительства, находящихся в трудной жизненной ситуации, обратились четыре человека.
Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Агентстве социальных услуг, подведомственном Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az.
В настоящее время в соответствующем отделе учреждения оказываются услуги 50 лицам (39 - мужчины и 11 - женщины).
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