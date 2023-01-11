Кража на кладбище в Баку

В полицию поступила информация о краже железной решетки стоимостью 1500 манатов с одной из могил на кладбище, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Хазарского РУП, были установлены и задержаны подозреваемые в краже жители поселка Эмин Гурбанов, ранее судимые - Надир Намазов и Кямран Гулиев.

По факту ведется расследование.