https://news.day.az/society/1527493.html Кража на кладбище в Баку
Кража на кладбище в Баку
В полицию поступила информация о краже железной решетки стоимостью 1500 манатов с одной из могил на кладбище, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Хазарского РУП, были установлены и задержаны подозреваемые в краже жители поселка Эмин Гурбанов, ранее судимые - Надир Намазов и Кямран Гулиев.
По факту ведется расследование.
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