https://news.day.az/society/1527501.html Локализован пожар на Абшероне - ФОТО
Локализован пожар на Абшероне - ФОТО
Благодаря неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Абшеронского района, был локализован в короткие сроки.
Об этом сообщили в среду Day.Az в МЧС Азербайджана.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. В операции задействовано около 25 единиц специальной техники и 130 человек личного состава пожарных и спасательных служб МЧС.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте.
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