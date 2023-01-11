https://news.day.az/society/1527507.html Смертельное ДТП в Агджабеди
Смертельное ДТП в Агджабеди
Сегодня на территории Агджабединского района столкнулись автомобили марки "Mercedes" и "Lada", за рулем которых находились жители района Айхан Гулиев и Иса Джафаров.
Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МВД, в результате погиб пассажир "Лады" Рашад Аббасов, 3 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту в Агджебединском районном отделе полиции проводится расследование.
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