Смертельное ДТП в Агджабеди

Сегодня на территории Агджабединского района столкнулись автомобили марки "Mercedes" и "Lada", за рулем которых находились жители района Айхан Гулиев и Иса Джафаров.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МВД, в результате погиб пассажир "Лады" Рашад Аббасов, 3 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту в Агджебединском районном отделе полиции проводится расследование.