В бакинском метро задержан карманник
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Задержан подозреваемый в совершении краж в бакинском метро.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, установлен и задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов четырех пассажиров. Им оказался житель Евлахского района, ранее судимый за кражи и грабежи Видади Бекиров.