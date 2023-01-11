https://news.day.az/society/1527510.html В бакинском метро задержан карманник
В бакинском метро задержан карманник
Задержан подозреваемый в совершении краж в бакинском метро.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, установлен и задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов четырех пассажиров. Им оказался житель Евлахского района, ранее судимый за кражи и грабежи Видади Бекиров.
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