https://news.day.az/society/1527515.html Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома на Абшероне - ФОТО
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома на Абшероне - ФОТО
В связи с пожаром в жилом доме в селе Мамедли Абшеронского района полиция принимает меры безопасности.
Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МВД.
Как отмечается в сообщении, эвакуация жителей была осуществлена совместно с соответствующим государственными органами, личное имущество граждан взято под охрану полиции.
Напомним, что пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Абшеронского района, локализован.
В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.
Всего в тушении пожара было задействовано около 25 единиц техники и около 130 человек живой силы МЧС.
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