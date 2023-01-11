Пожар в жилом доме в Абшероне полностью потушен

Пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Абшеронского района, полностью потушен Министерством по чрезвычайным ситуациям(МЧС).

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве.

Напомним, на горячую линию МЧС 112 поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в селе Мамедли Абшеронского района, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.