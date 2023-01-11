15:32

В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сегодня утром на остановке в поселке Бакиханова Сабунчинского района неизвестный пытался нанести ножевое ранение женщине 1975 года рождения.

Находящийся поблизости старший сержант полиции Фазиль Мамедов сумел предотвратить нападение. У нападавшего был изъят нож в качестве вещественного доказательства.

Личность мужчины была установлена, им оказался Шамиль Шюкюров 1992 года рождения.

Расследование по факту продолжается.

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14:56

В Баку полицейский предотвратил попытку убийства.

Об этом сообщил в среду Trend начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, сотрудник Управления охраны Низаминского района предотвратил попытку убийства женщины на автобусной остановке.

Общественности будет предоставлена об этом дополнительная информация.