Баку готов к любым погодным условиям

Автор: Мехти Ахмедзаде

За последние три дня в Баку и на территории республики наблюдалось ухудшение погодных условий и выпадение снега. Каждый год многие мечтают о снежной погоде в канун Нового года, чтобы праздник был более волшебным. К сожалению, в Азербайджане климат редко позволяет довольствоваться новогодней сказкой. В этом году снег выпал поздно - 9 января.

В первый день, как обычно, люди радуются погоде, играют в снежки, делают селфи, снимают интересные ролики, но потом, внезапно, снег резко надоедает и в соцсетях начинают распространяться посты о грязи, слякоти, проблемах на дорогах и т.д. мол "никто ничего не делает" для устранения последствий снежной погоды. А последствия, как известно, во всем мире одинаковые - это и затрудненное передвижение автомобилей, и гололед.

Стоит отметить, что раньше в Баку действительно были опредленные проблемы в зимнюю пору, особенно когда температура резко опускалась на несколько градусов. Снег не очищался оперативно, скользкие дороги становились причиной множества падений и травм, техники для уборки снега было мало.

Но все эти времена давно остались позади. Ныне в Баку достаточно средств для устранения любых проблем ввиду снежной погоды, но многие, будто превратив негодование в традицию, почему-то не обращают внимание на то, как быстро исполнительная власть решает погодные проблемы.

Да, техники у нас не так много, как в Северных странах, как в России, Норвегии, Швеции, но ее достаточно. Зачем тратить лишние миллионы на закупку и содержание дополнительной техники, если та, которая имеется, отлично справляется с поставленной задачей. Будь то снегоуборочные машины или реагенты, необходимое для устранения дорожных проблем у нас имеется.

Стоит лишь посмотреть, как в первые же часы после выпадения снега 9-го января коммунальные структуры Исполнительной власти столицы и связанные с ними ведомства в усиленном режиме провели уборку снега с улиц, проспектов и пешеходных тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро.

Как сообщили в Исполнительной власти Баку, в снежную погоду с помощью спецтехники были расчищены дороги и улицы от снега, автомобильные дороги обработаны солью и химическими реагентами. Всю ночь руководящие представители городской и районных исполнительных властей города Баку находились на участках и контролировали ход проводимых работ.

Помимо центра, уборочные работы проводятся также в населенных пунктах и ​​жилых массивах вокруг Баку.

Как результат, уже утром на дорогах не возникло проблем, которые могли бы быть. В этом году значительно сократилось количество ДТП, которые происходили в снежную погоду. За последние два дня было зарегистрировано минимальное количество людей, получивших травмы в результате падения. Очевидно, что в Баку ныне оперативно решаются любые возникающие в холодную зимнюю погоду трудности. Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что коммунальные службы города Баку исправно выполняли свои обязанности, поэтому несовсем понятны недовольства, тиражируемые в соцсетях некоторыми жителями.

Единичные случаи не должны становиться поводом для придания ситуации характера массовости. Прогресс в решении коммунальных и дорожных проблем заметен - об этом говорят и современная техника, которая очистила снег в считанные часы, и используемые реагенты, и малое количество аварий и несчастных случаев.