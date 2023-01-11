Спецоперация против наркоторговцев и лиц, незаконно хранящих оружие

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана проведен ряд операций в отношении лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие, а также занимающихся сбытом наркотиков.

Об этом в среду Day.Az сообщили в МВД.

Согласно информации, в ходе этих операций были изъяты 13 килограммов наркотических средств, пистолет марки "Макаров", автомат марки "Калашников", 2 охотничьих ружья, 32 патрона.

В ходе проведенных мероприятий Абдулла Йолбарсов и Эльвин Мустафаев были задержаны за хранение огнестрельного оружия, а Исмаил Алиев - по подозрению в торговле наркотиками. У Йолбарсова и Мустафаева были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и патроны. У Исмаила Алиева было обнаружено в общей сложности 13 килограммов героина в шести упаковках. Кроме того, сотрудниками Главного управления у отдельных лиц были обнаружены автомат марки "Калашников" и охотничье ружье.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.