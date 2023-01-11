Дорожная полиция обратилась к родителям школьников и водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД обратилось к родителям школьников и водителям.

Как сообщили Day.Az в МВД, в обращении говорится:

"Уважаемые родители, мы еще раз обращаемся к вам, чтобы наши дети не сталкивались с нежелательными явлениями на дорогах, а наши родные, которым мы посвящаем свою жизнь, не стали жертвами несчастного случая.

Не оставляйте своих детей без присмотра. Проинформируйте их о том, что они должны быть осторожными при пользовании подземными и наземными пешеходными переходами, активно участвуйте в привитии им знаний о правилах дорожного движения. В то же время просим всех водителей быть осторожными на дорогах, учитывать, что травма или гибель человека является не только большой трагедией для нашего общества, но и причиняет страдания тому, по чьей вине он получил эту травму или погиб".