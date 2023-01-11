https://news.day.az/society/1527639.html Тофиг Ягублу госпитализирован
Тофиг Ягублу госпитализирован
Тофиг Ягублу госпитализирован.
Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, сегодня врач Адиль Гейбулла встретился с Ягублу в учреждении МВД, где содержатся лица, находящиеся под административным арестом.
"По рекомендации врача Ягублу перевели в больницу для обследования. В зависимости от результата медицинского осмотра будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.
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