Тофиг Ягублу госпитализирован.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, сегодня врач Адиль Гейбулла встретился с Ягублу в учреждении МВД, где содержатся лица, находящиеся под административным арестом.

"По рекомендации врача Ягублу перевели в больницу для обследования. В зависимости от результата медицинского осмотра будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.