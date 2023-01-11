Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 477 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 312, вторую - 39, три и более - 101, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 25 человек.

Общее число примененных доз по стране с начала вакцинации составляет 13 936 110. Первую дозу вакцины получили 5 399 186, вторую - 4 876 044, три и более - 3 396 039, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 841 человек.