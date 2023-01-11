https://news.day.az/society/1527666.html Назначен новый начальник отдела ИВ Баку
Назначен новый начальник отдела ИВ Баку
Назначен новый начальник отдела учета жилищного фонда Аппарата Исполнительной власти города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов подписал соответствующее распоряжение.
Согласно приказу, Керем Гадирли назначен начальником отдела учета жилищного фонда Аппарата Исполнительной власти города Баку.
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