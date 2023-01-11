Назначен новый начальник отдела ИВ Баку
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Назначен новый начальник отдела учета жилищного фонда Аппарата Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно приказу, Керем Гадирли назначен начальником отдела учета жилищного фонда Аппарата Исполнительной власти города Баку.