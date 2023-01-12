https://news.day.az/society/1527691.html Несчастный случай в Хачмазе
Несчастный случай в Хачмазе
11 января около 23 часов в полицию поступила информация о смерти жителя села Агйазы Будуг Хачмазского района Рашида Апаева 1988 года рождения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, инцидент произошел в лесном массиве села Ламан в результате неосторожного обращения с ружьем жителя Кюрдамирского района Хамзы Гамзаева 1993 года рождения.
Отметим, что погибший Апаев был участником войны.
Проводится расследование.
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