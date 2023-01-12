Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 12 января, на территории страны продолжались осадки, снег, местами интенсивный, сообщает в четверг Day.Az.

Как сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, высота снежного покрова составила: в Лерике - 35 см, в Алтыагадже - 32 см, в Хачмазе - 24см, в Губе, Шамахы, Халтане - 19 см, в Гейтепе - 17 см, в Гусаре - 16 см, в Гахе, Ярдымлы - 15 см, в Шабране, Гобустане - 14 см, в Билясуваре, Исмаиллы - 10 см, в Лянкяране - 9 см, в Гейчае - 8 см, в Сальяне, Дашкесане - 7 см, в Зардабе - 6 см, в Гейгеле - 5 см, в Огузе, Джафархане, Гедабеке - 4 см, в Агдере - 3 см, в Агдаме - 2 см, в Агсу, Грызе, Загатале, Астаре, Барде - 1 см, в Бина - 9 см, в Баку - 7 см.

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