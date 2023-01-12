https://news.day.az/society/1527773.html Вниманию желающих поступить на госслужбу
Вниманию желающих поступить на госслужбу
12 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по подгруппам BA и BB типа должностей В.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, запись для участия в экзамене будет проводиться с 11:00 12 января до 11:00 1 февраля. Экзамен будет проведен в Баку, для кандидатов выделено 2000 мест.
Информация о месте проведения экзамена будет указана в "Пропускном листе на экзамен", который будет опубликован на сайте ГЭЦ за 5 дней до экзамена.
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