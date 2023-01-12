В Азербайджане эти лица пройдут наркологическое обследование

Утвержден "Порядок прохождения обязательного наркологического обследования лиц, призванных на срочную действительную военную службу, добровольно поступивших на действительную военную службу по призыву на основании приказа и добровольно поступивших непосредственно в кадровый офицерский состав, а также военнослужащих действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы)".

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.