https://news.day.az/society/1527784.html В Азербайджане эти лица пройдут наркологическое обследование - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане эти лица пройдут наркологическое обследование - ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден "Порядок прохождения обязательного наркологического обследования лиц, призванных на срочную действительную военную службу, добровольно поступивших на действительную военную службу по призыву на основании приказа и добровольно поступивших непосредственно в кадровый офицерский состав, а также военнослужащих действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы)".
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
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