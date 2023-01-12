Названо число субъектов зарегистрированных в медиа-реестре

На данный момент более 200 медиа-субъектов подали заявки на регистрацию в реестре медиа.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что около 160 субъектам был дан положительный ответ, обращения остальных субъектов пока находятся на рассмотрении.

Исмаилов сказал, что также были утверждены обращения до 180 журналистов.