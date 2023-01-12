В Азербайджане субъекты медиа, не включенные в реестр, будут привлечены к ответственности.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

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