https://news.day.az/society/1527830.html Субъекты медиа, не включенные в реестр, будут привлечены к ответственности - Ахмед Исмаилов
Субъекты медиа, не включенные в реестр, будут привлечены к ответственности - Ахмед Исмаилов
В Азербайджане субъекты медиа, не включенные в реестр, будут привлечены к ответственности.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.
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