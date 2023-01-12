Каждый сайт должен за день публиковать 20 эксклюзивных новостей

Каждый сайт должен публиковать за день 20 эксклюзивных новостей.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

"Есть такие субъекты медиа, которые в течение месяца размещают на сайте одну новость. Разве они могут называться средством массовой информации?" - сказал он.

Исмаилов отметил, что вопрос о том, что каждый сайт должен публиковать за день 20 эксклюзивных новостей, обсужден и согласован с субъектами медиа.

"Полагаю, что это не так сложно. В Турции, например, это требование намного выше. Если в будущем возникнет необходимость, мы сможем снова обсудить этот вопрос", - добавил он.